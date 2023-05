‘Flaca’ ya había causado malestar en su equipo después de haber hecho daños en el cubo cuando fue allí con Yan, del equipo Beta, lo que les costó 25 millones a cada equipo.

(Lea después: ¿Lesión de Andrea Serna en el ‘Desafío’? Entre chiste y chanza, plantean a su reemplazo)

Aunque todo parecía haber quedado ahí, la broma volvió a ponerla en medio de la controversia, pues sus integrantes difirieron sobre la gravedad de lo ocurrido. En el desayuno se notó la tensión cuando hablaron abiertamente de lo ocurrido. ‘Kaboom’ Rivas recordó que había expresado su deseo de descansar bien después de un ciclo muy duro.

“¿No te imaginas que yo hubiera reaccionado de una forma agresiva? Pero soy una persona que tengo control de mí, me limpié, respiré”, dijo.

El pugilista pidió pensar bien cuándo se hacen las cosas: “Si vamos a hacer bromas esperemos que todos estemos en un mejor momento”, señaló, mientras Gema decía que tampoco le gustan las bromas y Mateus expresaba que es algo que lo ofende mucho.

Lee También

Las que idearon todo decían que solo querían reír un rato, y dijeron que Gema también se rio, cosa que se ve en el video de cámara nocturna. Sin embargo, ella lo negó tajantemente y les reprochó pese a que ellas insistían en que sí la habían visto disfrutar del momento: “No, yo no. Realmente no me da risa eso. Yo no me río de esas cosas”.

“‘Flaca’ insistía, y eso la enojó más: “Flaquita, tú sientes lo tuyo, no pongas en mí palabra. A mí no me gusta eso. Por eso no digo nada, porque no quiero entrar en choques. A mí no me da risa eso. Hacen la broma y dejan todo vuelto nada”, dijo, posando de indignada.

‘Flaca’ le devolvió la acusación: “A mí tampoco me gusta en la mañanas que ustedes se levantan, hacen bulla”, dijo, y Gema explicó que lo hacían “a hacer aseo”. “Estamos hablando del sueño, es el sueño. Es lo mismo”, contestó la paisa.

(Vea también: Lesiones en el ‘Desafío’ hacen estragos: ficha fuerte de Alpha tuvo que abandonar)

En conclusión, ‘Flaca’ y ‘Mai’ dejaron todo de ese tamaño: “Te pedimos una disculpa. Ya sabemos que de pronto no podemos hacer eso contigo ni con nadie. Si a mí me hacen esa broma reaccionaba listo, hágale que yo después me vengo. Soy muy relajada con ese tipo de cosas”, dijo.

‘Mai’, quien ejecutó la broma, dijo que intentaron crear momentos qué recordar pues quienes salían de la competencia “dicen que lo habrían querido disfrutar más”, cosa que ‘Guajira’ confirmó, pues eso le pasó a ella.