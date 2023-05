Este jueves, justo después de que se conociera el abandono de Mackarthur, se disputó una nueva prueba de eliminación en el ‘Desafío’ donde se enfrentaron los cuatro hombres que portaban el chaleco de sentencia: Iván y Mateus, de Gamma, junto a ‘Escudero’ y Byron, de Beta.

Aunque la mayoría de participantes creyeron que Byron terminaría como el vencedor, la sorpresa para todos fue que acabó como el nuevo eliminado del programa, pues se quedó en el último obstáculo (había llegado de primero) y fue superado por sus rivales.

La puntería le pasó factura a Byron, pues no logró meter una pelota en un hueco y tuvo que abandonar la competencia.

Acá, la prueba de eliminación:

Una vez se acabó el reto, las caras de asombro se apoderaron del ambiente, pues integrantes de Alpha y Beta no comprendían cómo lo habían eliminado tres rivales que consideraban más débiles que él.

En Gamma, por el contrario, sintieron que se había hecho justicia por la forma en la que Byron le habló en días anteriores a ‘Kaboom’, pues le había anunciado que uno de los chalecos de sentencia iba para él sí o sí.

De hecho, este miércoles en la fiesta que tuvo Gamma algunos de sus integrantes calificaron a Byron como una persona “prepotente” y “egocéntrica”, ya que se consideraba uno de los intocables respecto a los chalecos de sentencia.

Acá, algunos de los comentarios que dijeron algunos después de conocerse la salida de Byron:

—Acá y afuera no se puede subestimar a nadie. Por más que me dedique a la música, tengo mis capacidades— dijo ‘Escudero’.

—Byron es una persona increíble, es un buen amigo, tiene una energía espectacular. Me deja triste, lo voy a extrañar— aseguró ‘Juli’.

—Lo amo, hicimos un lazo increíble con un corazón espectacular. Te admiro demasiado, que Dios te bendiga siempre— agregó por su parte Cifuentes.

Andrea Serna despidió a Byron y le pidió que entregara sus últimas palabras de lo que había sido su participación en el programa.

“Solo tengo palabras de agradecimiento. Me llevo un poquito de todos en el corazón, las cosas de Dios son así y lo acepto. Me proyectaba como un semifinalista. No me imaginé saliendo hoy. Hice lo que pude, las cosas no se dieron y lo acepto con mucha humildad”, concluyó el eliminado.