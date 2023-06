Mientras estaban todos sentados a la mesa del premio de este lunes en el ‘Desafío‘, la caleña, encargada de llevar la conversación, se dirigió a ‘Sensei’ y a ‘Flaca’, que comían juntos.

“Veo a ‘Sensei’ muy cómodo comiéndole del plato a la flaca”, dijo Tafur.

El capitán del equipo ‘púrpura’ contestó con tranquilidad: “¿Por qué no se puede hacer una buena parcería?”, preguntó, y la exreina le dijo si Cifuentes no era su consentida: “Todavía es mi consentida”, volvió a replicar él.

Fue entonces que se dirigió a la ‘Flaca’, quien en días pasados habló de la forma en que se gana la vida: “¿Por qué está como tan callada?”, le dijo, y la respuesta de la integrante de Alpha fue señalar que tenía la boca llena.

Pero Tafur no paró ahí, “Nadie me lo preguntó, pero ustedes harían una bonita pareja”, les dijo. Sin embargo, a la ‘Flaca’ pareció no gustarle mucho el comentario y respondió decente, pero cortante: