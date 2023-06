La mañana siguiente a la salida del huilense que venía de Gamma, en la casa Beta las cosas eran tensas. Se formaron grupos y cuchicheaban entre sí, en algunos casos mostrando desazón por lo ocurrido en la última muerte del ‘Desafío‘.

Guajira, por ejemplo, se lamentaba una vez más por no haber podido ganar la prueba de capitanas, dejando extinguir al equipo Gamma. “Me siento súper extraña, no es lo mismo”, le respondía Mai, que también viene del equipo naranja. Por otro lado, quienes ya eran parte de Beta comentaban que sus nuevos compañeros “le temen al chaleco y están reflejando sus emociones, proyectando”.

Juli, capitana de los azules, los encaró y les dijo que los veía “distanciados, parejitas, cada uno por su lado, y eso no me gusta”. Por eso, les pidió dejar atrás su pasado con otros colores porque “al momento de las pistas se va a ver reflejado”. Fue ahí que surgió el tema del orden y la limpieza de la casa, y reconocieron que hay distintas costumbres entre ambos equipos. También le recriminaron a Sara por comer demasiado.

Sin haber resuelto mucho, pero con el incentivo de la comida, Beta fue al ‘box’ azul y se enfrentó a una prueba similar a la que ya había perdido en el ciclo anterior, con dos balancines sobre el agua que no consiguieron dominar.

Esta vez se notó que aprendieron y no les costó tanto, aunque lucharon para superar esa parte, luego remontaron en un final que exigía mucha precisión. Casi todos sus integrantes consiguieron embocar un balón de rugby en un orificio al primer intento, mientras que Alpha tardó mucho y sufrió para hacerlo. Al final, lo lograron primero y ganaron nuevamente la comida para este ciclo.

Este es el video de la prueba de este martes en el concurso de Caracol Televisión:

Ya disfrutando de la comida de premio que les otorgaron, los integrantes de Beta discutían a quién sentenciar, y quedaron sorprendidos cuando Escudero dijo su propio nombre. “¿Vos querés?”, le preguntó Mai, extrañada, mientras ‘Guajira’ le decía “no cuentes con mi voto”, pero Rapelo fue el más enérgico:

Todos sus compañeros le dijeron que él se merecía estar ahí tanto como los demás, e incluso le recordaron todo lo que sufrió. Él decía que otros podrían dar mejor ‘show’ que él, pero todos sus argumentos se los rechazaban.

“Que me saquen allá, y que me sentencien perdiendo. ¿Pero ganando? O sea que pago el bus y me voy a pie”, concluyó Rapelo.