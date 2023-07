Así como Daniela hizo una revelación sobre el ‘Desafío’ que dejó fría a Catalina Gómez en ‘Día a día’, hay una lesión de la que poco se habla, lejos de las que han obligado a las salidas de algunos exconcursantes.

A diferencia de lo que pasó con Bogdan cuando fue reemplazado por Byron, como se puede ver en este video, uno de los que luce más fuerte tiene un delicado antecedente de salud.

El hombre en cuestión es ‘Kaboom’, cuyo nombre real es Óscar Rivas y que llegó al ‘reality’ con el antecedente de ser campeón mundial del título ‘bridger’ del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El vallecaucano contó en el capítulo 67 del ‘reality’, este viernes 30 de junio, frente a sus compañeros sobre una revisión médica que tendrá luego de que Rapelo, sin intención, le puso la mano en un ojo.

Lo claro es que el miedo del boxeador tiene un antecedente que no mencionó en esa conversación y que en los medios a nivel nacional prácticamente pasó desapercibida, a pesar de su gravedad.

El pugilista tuvo una delicada situación de salud durante un combate de preparación en diciembre del año pasado, con lo que incluso se dañó una pelea prevista para la defensa de su título.

El canadiense Yvone Michel, reconocido promotor de boxeo, fue el encargado de divulgar desde su cuenta personal de Twitter una situación con el colombiano informada a través de una empresa especializada.

“Nos acaba de informar Top rank boxing que lamentablemente Óscar Rivas tiene que retirarse de su pelea del 14 de enero ante Efe Ajagba en Verona. Se lesionó un ojo durante su último ‘sparring’ y su médico le prohíbe entrar al ring en estas condiciones”, indicó el experto.

We have just informed @trboxing that Oscar Rivas unfortunately has to withdraw from his fight on January 14 against Efe Ajagba in Verona. He injured an eye during his last sparring and his doctor forbids him to enter the ring under these conditions.

— Yvon Michel (@yvonmichelGYM) December 21, 2022