Julián González, como es el nombre del novio de la fallecida modelo, habló con el programa ‘Lo sé todo’, de Canal 1, y aseguró que junto a un par de amigos se metieron a la playa, solo que él y María Fernanda se fueron a una zona más profunda: ese fue su error.

“Todo pasó muy rápido… Yo no me di cuenta en qué momento la corriente nos fue halando más y más lejos de la orilla. Llegó un punto en el que no sentíamos el piso, eso nos angustió bastante; empezamos a pedir ayuda, y ya luego de eso estábamos inmersos en el agua que… [suspira]”, relató él.

Julián también aprovechó para volver a aclarar que ella no se ahogó por intentar salvarle la vida a él, como fue la primera hipótesis que emitieron algunos medios de comunicación.

“Nos pasó juntos, ella no me intentó salvar a mí, porque yo me estuviera ahogando, ni ella se estaba ahogando, ni yo la intenté salvar a ella, eso no fue así; simplemente no nos dimos cuenta en qué momento el mar nos empezó a halar y bueno ahí fue cuando empezó la tragedia”, añadió.

Julián recordó con nostalgia que ‘Mafe’, como muchos la llamaban, era una gran mujer, que tenían planes a futuro y comentó que cuando él despertó en el centro asistencial preguntó varias veces en dónde estaba su novia, pero nadie quería darle respuesta alguna.

Cuando la periodista del medio le preguntó cómo han sido para él estos días sin la presencia de su novia, el entrevistado dijo:

“Me hace muchísima falta y realmente no sé contestar esa pregunta fácilmente”.

Cabe aclarar que esta ha sido la primera entrevista que el hombre da a medios de comunicación; su único pronunciamiento lo había dado mediante sus historias de Instagram, aunque no se tenía certeza de que fuese él, pues ningún portal compartió el nombre de usuario de la pareja de María Fernanda.