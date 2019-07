Aunque muchos puedan pensar que con la fama y el dinero Farina se la pasa de fiesta en fiesta, la verdad está muy lejos de eso, según contó la intérprete en las ‘Preguntas rápidas’ de la emisora.

En el video, Farina asegura que no le gustan “las rumbas, como saludable, soy tranquila” y, además, reconoció que, incluso, “Me he emborrachado poquitas veces en mi vida. Si me he emborrachado cuatro veces en mi vida, es mucho”.

Durante la entrevista, la cantante también dijo que su amor platónico es Sean Paul y que entre Maluma y J Balvin escogería a Maluma, no porque no le guste el segundo, porque también es fan de él, sino porque con el primero lanzó hace poco la canción ‘Puesto pa’ ti’ que hace parte del álbum ‘11:11’.