En diálogo con ‘Diva Rebeca’, la actriz barranquillera Luly Bossa, además de contar que estuvo vetada por el Canal RCN, dijo que hace años no tiene relaciones íntimas.

Ocurrió después de que el personaje encarnado por Omar Vásquez le preguntó cuándo había sido la última vez que se había hecho una prueba de VIH, en medio de una sección dedicada a temas de sexualidad.

“Anda, espérate es que llevo años sin tirar, mi amor”, expresó Luly, respuesta que sorprendió a ‘Diva Rebeca’, quien soltó: “No jodas, ¿años?”.

“Sí, años. Yo sé que me la hice hace unos añitos (la prueba de VIH), hace como 2 años, 3, para una vaina que me mandó el ginecólogo. En el 2008 tuve mi último noviazgo y me enteré de cosas horribles, entonces yo preferí abrirme del parche”, agregó Bossa, dando a entender que lleva 13 años sin tener intimidad con un hombre.

“Hice como un alto y Ángelo (su hijo) me empezó a absorber, pero fue una decisión que yo tomé diciendo, viene un man detrás de otro y cagada tras cagada, pues no, no más”, explicó.

Luego de que ‘Diva Rebeca’ le preguntara por más razones, Luly Bossa quiso dejar el tema ahí y finalizó: “No hay con quien”.

