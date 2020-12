green

La cuenta @rechismes, que suele publicar contenidos de famosos, sugirió que una marca en la parte baja del vientre que se le vio a la ‘influencer’ en su grabación evidenciaría que tuvo a su hijo, Máximo Giraldo (vea por qué el apellido del pequeño no es Bueno), fue por cesárea.

Es más, al compartir la escena ‘posteada’ por Luisa Fernanda W le agregó un emoticón para mostrar la parte en que se le ve una línea a la ‘influencer’.

No obstante, y aunque algunos usuarios creen en esa versión presentada por la cuenta, otros opinaron que no es verdad y expresaron que la marca podría ser del panti y no una cicatriz.

Otros, además, le hicieron caer en cuenta a @rechismes que si a la ‘influenciadora’ le hubieran hecho una cesárea todavía no estaría tan recuperada y no habría podido realizar varias de las cosas que ha hecho.

Asimismo, unos usuarios más explicaron que la marca de una cesárea nunca queda en la zona del cuerpo que señaló la cuenta y reiteraron que la misma Luisa W ha insistido “que su parto fue natural”.

Video por el que dicen que parto de Luisa Fernanda W no fue natural

“¿Luisa Fernanda W dejó en evidencia que tuvo a Máximo por cesárea? 👶🏻 La creadora de contenidos mostró la pequeña cicatriz que le habría quedado”, es lo que dice parte del ‘post’ de la cuenta que replicó la grabación de la novia de Pipe Bueno y que dejó la duda de si la famosa mintió o no sobre su parto, del que en su momento ella dijo que había durado casi 24 horas.

Acá se puede ver el mencionado video de Luisa Fernanda W, de quien recientemente se supo si tiene una buena relación con la hermana de Pipe Bueno, y , luego, algunos de los comentarios que han escrito usuarios al respecto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rechismes (@rechismes)