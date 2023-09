Un momento agridulce vivió el cantante colombiano de música regional Luis Alfonso en la noche del miércoles 27 de septiembre en Bogotá, mientras se celebraban los Premios Mi Gente 2023, que reconoce a los artistas musicales más destacados del país.

Entre las 10 categorías del evento se encuentra la de mejor artista regional masculino y esa, precisamente, fue la que consiguió ganar Luis Alfonso con canciones como El precio de tu error, La Ex, No me haces falta, Así o más claro, entre otras canciones populares.

El cantautor popular antioqueño, quien es reconocido por sus colaboraciones con Pasabordo y Pipe Bueno, al momento de recibir el galardón en el escenario anunció una noticia que dejó sorprendido a todos los asistentes del evento. El hombre comentó que unos minutos antes de subir al escenario le había pasado algo “muy particular”.

“Les cuento me pasó algo muy particular y es que, ahorita me dijeron ‘Se le murió el papá. Se acaba de morir el viejito’”, comentó, para luego dedicarle el premio a su padre.”Yo les dije: ‘Muchachos, estamos es aquí con el amor a la música’ (…) hoy le dedico este premio a mi viejo, allá en el cielo”, agregó.

Algunas personas que estaban entre el público aplaudieron las valientes palabras del músico popular y manifestó que el premio también se lo dedicaba a su hijo Agustín y al público que estaba allí presente apoyándolo.

