El cantante ‘El Puma’ del vallenato contó un incómodo momento que vivió con una seguidora cuando le tocó sus partes íntimas al finalizar una presentación musical en el municipio de Togüí, Boyacá.

“Cuando me bajé de la tarima se me vinieron unas muchachas y me metieron la mano a abajo, pero con apretujón y todo, como yo estaba teniendo el micrófono de un lado y el paraguas del otro, yo no tenía cómo hacer”, dijo el cantante en una entrevista para el programa Lo Sé Todo del Canal Uno.

El cantante, quien habló si se divorció de su esposa, contó que las seguidoras se le acercaron con la intención de tomarse una foto con él, pero una de ellas decidió tocarle sus partes íntimas. Sin embargo, dijo que no le incomodó y que, tras el hecho, la mujer le envió una fotografía en las redes sociales diciéndole que ella “lo había apretujado”.

“¿A quién le disgusta eso? Una muchacha me reposteó y me dijo que ella era la que me había agarrado las partes íntimas y eso no dolió, gustó y uno no tiene cómo despreciar a una mujer que venga a pedirle una foto con mucho cariño, pero de repente te mandan la mano y tú tienes tus manos ocupadas, pues no quedó de otra que dejarse tocar”, agregó.

En temas de música dijo que en los próximos meses lanzará dos sencillos para las festividades decembrinas y carnaval.