El cantante vallenato ‘Rafa’ Pérez sorprendió a su esposa Milagros Villamil en su cumpleaños al dedicarle la canción ‘La dueña de mi alma’, la cual vendría incluida en su nuevo álbum ‘Mi mejor versión’.

En un video publicado en sus redes sociales, se ve el momento en el que Villamil llega a la habitación de un hotel en Valledupar y se encuentra con cuatro ramos de flores, cuyas tarjetas tenían escrito varios versos de la canción.

“Yo pensé que no existía el paraíso, pero lo hallé en tus ojos bonitos, lo que yo soñé cuando tuve el honor de conocerte y tal vez, la gente me comenta que yo exageré, pero es que ellos no vieron lo que yo miré y tampoco probaron lo que yo probé, pero ahora mismo les digo que tú te robaste mi calma, ahora tuyo es mi ser, mis caricias, mi cuerpo y todas mis miradas, tú la que prende mi cama, tú mi dama perfecta, mi reina, princesa, eres mi diosa humana, desde hoy te declaro la dueña de mi alma, la que alegra mi vida sólo con una mirada”, es uno de los fragmentos del tema musical.