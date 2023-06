Varios usuarios de redes sociales criticaron al cantante de música vallenata ‘Rafa’ Pérez por los excéntricos gastos que tiene con su hijastra María Paz Villamil, quien el martes 27 de junio cumplió 17 años y los celebró por lo alto.

Milagros Villamil, esposa de ‘Rafa’ y madre de la adolescente, compartió algunas fotografías de la fiesta de cumpleaños. Inmediatamente, varios usuarios en redes sociales lanzaron fuertes comentarios hacia el cantante de vallenato, quien aparecía en las fotos publicadas.

(Lea también: Le pintaron el carro a Luifer Cuello: fans le escribieron frases de su última canción)

A través de sus historias de Instagram, el intérprete de ‘Tú verás si me crees’, mostró el sitio donde ‘hicieron el desenguayabe’ de la fiesta de su hijastra.

Para nadie es un secreto que ‘Rafa’ Pérez interprete de ‘Mi persona favorita’ no ha mantenido una buena relación con su expareja Denirys Maestre, quien es la madre de sus dos hijos: Rafael Alejandro y Mauricio Andrés.

(Vea también: [Fotos] Los 8 artistas vallenatos que se han sometido a cirugías para bajar de peso)

De hecho, en 2020, en medio de la pandemia del COVID-19, Maestre comentó una publicación del intérprete vallenato en la que aseguraba que el artista no cumplía con la cuota legal de alimentación de los menores.

“Esto de disimular la cuota alimentaria y sin permiso de un juez, lo mismo me está pasando. Es de entender que los cantantes no están trabajando, pero sí están haciendo publicidades y les entra dinero. A mí, por ejemplo, la pensión del colegio no me la bajaron, y en los supermercados no me hacen descuentos. No entiendo, si ellos se las dan de los más ricos por qué les niegan el alimento a sus hijos”, dijo en ese momento.