La agrupación del cantante de música vallenata Rafa Pérez, quien recibió el espaldarazo de varios colegas para celebrar su cumpleaños con un concierto gratis, no ha pagado la indemnización por concepto de prestación de servicio a su exbajista José Moisés Páez Jimeno, despedido a finales del año 2022 en medio de la polémica que se generó por una presentación musical en Capurganá, Chocó.

Según una fuente, la defensa de José Moisés inició un proceso de embargo contra la empresa Rym Music S.A.S. mediante un proceso de ejecución de cobro vía sentencia judicial por el desinterés de pago. Sin embargo, la agrupación musical de Rafa Pérez estaría manejando el dinero a partir de otra empresa.

“Cuando surgieron los procesos judiciales decidieron crear una nueva empresa”, indicó la fuente. La nueva empresa sería Rami Entertraiment S.A.S., cuya razón social surgió el 1 de febrero de 2023.

De acuerdo con el certificado de existencia y representación legal, la gerente de Rami Entertraiment es María Teresa Villamil Cuello, hermana de Milagros Villamil, esposa del cantante de música vallenata. Asimismo, en el número de contacto, la empresa tiene asociado un número telefónico que es promocionado por el cantante para contrataciones.

“Es un NIT diferente, una nueva empresa, dejando a RYM Music sin movimiento de dinero para que no tenga nada que le puedan embargar”, puntualizó la fuente reservada.

A finales del 2022, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla ordenó a la organización Rym Music S.A.S reconocerle y pagarle al exbajista las cesantías, prima de servicio y vacaciones por el trabajo que realizó en el grupo musical entre 2017 y 2021. A través de esta empresa, el exintegrante de Kvras contrataba a sus músicos.

Por eso, en contra de Rym Music hay una serie de demandas laborales promovidas por la timbalera Winifer Andrea Campuzano Gámez, la baterista Katya Melissa Márquez Pérez y el pianista Jorge Alfredo Urdaneta Rangel, luego de haber sido despedidos por no presentarse en un concierto en Capurganá, Chocó.

EL PILÓN consultó al abogado Alex Tejedor, representante jurídico del cantante Rafa Pérez, quien manifestó que no se han agotado los términos para asegurar que la sentencia se ha incumplido y que la contraparte no tiene sustento para considerar que no hay liquidez en la empresa demandada.

“Ahí está todo y cada uno de los movimientos que se presentan por las dos partes. En el litigio lo último que se presenta es la solicitud de embargo de la cuenta y todavía no ha habido ninguna respuesta de los bancos ni está registrado ese movimiento en la Rama Judicial”, aseveró Tejedor.

Explicó, además, que como empresario, el cantante Rafa Pérez puede trabajar con distintas compañías. “Rafael Pérez Tortello tiene varias empresas. En este momento, el litigio recae sobre la empresa Rym Music S.A.S. por parte de cuatro exintegrantes de la agrupación. Así las cosas, el abogado debe hacer lo que corresponde”, puntualizó.