En días pasados, una usuaria de Twitter compartió una fotografía con el cantante vallenato Beto Zabaleta. La joven mostró su emoción por conocerlo, sin embargo, no lo reconoció por su trayectoria musical, sino por los memes que le han hecho en redes sociales.

“Me encontré al señor de los memes y me acabo de enterar que es un cantante”, escribió en su publicación.

En redes sociales se han hecho virales algunas fotografías de Beto, quien hace poco reveló que no le tenía fe a uno de sus mayores éxitos, las cuales se han convertido en memes por su particular forma de sentarse.

Sobre esto, en una entrevista para el programa ‘Hablando con C’, el cantante señaló: “Uno como hombre público tiene que ‘chuparse’ esas cosas, comentarios malos, negativos, la gente no respeta, se pasa de piña con los comentarios, pero qué puedo hacer, no contesto, mejor me quedo calladito y que comenten”.