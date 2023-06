Lowe León y Andrea Valdiri han vivido muchos problemas que han salido en redes sociales y medios, por el nacimiento de Adhara y las versiones encontradas sobre lo que había pasado con este conflicto de la paternidad de la pequeña. Pero ahora, cuando se dio a conocer el resultado de la prueba de laboratorio, la ‘influenciadora’ no se ha pronunciado públicamente y él sí ha dado su versión de la situación.

En un momento se dijo que León no iba a responder por la niña, pero desde su entorno aclaró que sí quería ejercer como padre y que el problema venía de parte de su ex. Lo cierto es que este problema privado y muy íntimo, llegó a la esfera pública y dividió opiniones, pero parecía que todo iba a resolverse con los resultados de la prueba genética.

Sin embargo, el cantante apareció en ‘Buen día, Colombia’ el 2 de junio y contó que sigue siendo un caso complicado. Incluso, el cantante se frenó varias veces, para no dar detalles que puedan implicar problemas en la justicia, además de no mencionar con nombre propio a la mamá de su hija.

Lowe León reveló situación con Andrea Valdiri por su hija Adhara

Desde el inicio de la conversación, la presentadora Violeta Bergonzi aclaró que iban a tocar el tema “con todo el amor del mundo, con mucho respeto, teniendo cuidado, porque sabemos que hay un proceso legal”. Y así empezó a hablar el exparticipante del ‘Factor X’, cortando su respuesta sobre si ha tenido cercanía con Adhara:

“La conocí el día de la prueba de paternidad en Medicina Legal. Ese ha sido el único acercamiento que he tenido con ella. ¿Cómo se pueden sentir los padres cuando sienten que tiene una hija y no puede verla? Es bastante impactante, sobre todo, la cuestión de… Es que esta vaina no puedo hablarla”.

Y aunque no pudo contar mucho de aquel encuentro, que habría sido el primero desde el nacimiento en junio de 2021, León relató: “La vi, me agaché, ella tenía una ‘tablet’ color rosado, estaba muy esquiva de la gente que estaba alrededor, saludándola. Me cogió la mano y me dijo: ‘Vamos’ y yo le dije: ‘¿Vamos pa dónde?’ [risas]”. Además, el artista dice que quiere llevar todo el proceso sin afanes:

“No sé si hubo conexión, si la sangre llama, nunca había estado en una situación similar y no puedo decirlo. No es algo que pase todos los días, algo bastante atípico, pero fue una mezcla de sentimientos encontrados. Lo más bonito es darle tiempo al tiempo, él va colocando las cosas en su lugar”.

Sin embargo, un tema delicado se presentó cuando la presentadora Ana Karina Soto dijo que, a pesar de nunca haber estado con ella, la mamá de Lowe León le mostró fotos suyas a Adhara. En ese punto, de nuevo, él dio una advertencia sobre complicaciones legales para hablar del caso en público: “Es un tema delicado, que está en un proceso bastante largo, que lleva años. Esperemos a que todo este restablecimiento de derechos, obligaciones y todo lo que me corresponde, se pueda dar. Porque soy el papá de ella y no existen los exhijos [como los exnovios], por eso vamos a darle tiempo y poder hacer lo mismo con mis hijos [Luis Santiago y Luis Eduardo]”.

Eso sí, insistió en dejar claro que siempre quiso estar al lado de su hija, desde antes del nacimiento y en todo el proceso de su vida. Sin condicionar el asunto por su relación con Andrea Valdiri, así lo dijo: “Luis Eduardo León siempre quiso estar ahí, como padre. Pero por cosas, que desconozco a fondo, no se me permitió en ese momento. No es esa historia que se ha vendido”. También contó que siempre estuvo a disposición para los temas legales y el examen genético fue por ley y no porque dudara de otros asuntos.

No hay contactos entre Lowe León y Andrea Valdiri

Cuando interrogaron a Lowe León por la comunicación que tiene con Andrea Valdiri, confirmó que su lejanía de Adhara es igual a la que tiene con la bailarina, por eso fue a la justicia: “Si no vamos a tener una relación, no pasa nada, cada cual sigue su camino, pero nunca me apartes de mi hijo o mi hija… Pero de un momento a otro sucede todo esto y me tocó ir por la vía legal y hacer las conciliaciones para refrescar la memoria”.

Y podrían darse mayores problemas de abogados o en el ámbito judicial, según dijo el propio artista barranquillero, ya que no tiene respuestas o interacciones con Andrea Valdiri para poder convivir con su pequeña hija:

“Cero, no hay ningún tipo de contacto y estamos esperando que los abogados terminen este proceso. Espero no desatar una batalla campal, porque no es mi intención. Mi única intención es que se restablezcan mis derechos como padre. Así tenga que volver a hacerlo una, dos o un millón de veces. Porque no existen exhijos”.

Para finalizar sus palabras, con las restricciones y condicionantes de ser un proceso judicial, Lowe León dijo: “[Tengo] cero orgullos, cero peleas, cero odios… solamente quiero el bienestar de la niña… no quiero hacerle la vida imposible a nadie. Quiero ir a comerme un helado con mi hija”.

A pesar de la prueba de paternidad, con coincidencia de un 99,9 %, nada ha cambiado y esta historia tendrá más capítulos.