Aunque aún no se tiene fecha confirmada de su nueva temporada, el canal RCN anunció que para este 2023 retornará uno de los ‘realities’ que más gusta a su audiencia, porque mueve a las estrellas desconocidas del canto que hay en cada rincón del país: el ‘Factor X‘

Fruto de este concurso han brotado grandes estrellas de la música como Camilo Echeverry, el dúo Siam, y Farina, artistas que lograron conquistar no solo el corazón de los colombianos, sino que por su gran talento brillan con luz propia en escenarios internacionales de la música latina.

Sin embargo, hay otros exparticipantes del ‘Factor X’ que no les fue tan bien en el desarrollo del ‘reality’ (en la temporada que les tocó estar), pero que sin duda han alcanzado la fama, inclusive mundial como en el caso de Carolina Giraldo, conocida en el plano artístico como Karol G.

1- Karol G: la cantante paisa hizo parte del concurso en 2006, cuando apenas tenía 14 años.

“Del ‘Factor Xs’ empezaron los comerciales de televisión, era el de los niños y se veían brutales, aunque de niña yo era muy introvertida, tenía pocos amigos y no era muy sociable, por decirlo así. Mi papá empezó a ver los comerciales y dijo: ‘Vamos a presentarnos’, pero yo no quería. Él fue quien hizo la fila y firmó todos los documentos”, recordó la antioqueña que actualmente goza de una gran fama mundial por éxitos como ‘Provenza’, ‘Don’t be shy’,’Ocean’, ‘TQG’, entre otros.

A continuación, la reveladora entrevista de Karol G en el famoso ‘Talk show’:

2- Ana del Castillo: la cantante del género vallenato audicionó en el concurso del Canal RCN en 2011, cuando apenas era un niña de 12 años de edad.

Hace un tiempo, la joven nacida en La Guajira reveló que no ganó el ‘Factor Xs’ porque para ese momento vivía un problema familiar por la separación de sus padres: “Fue algo un poco forzoso… pues la verdad como que le daba miedo el mundo, pues el desorden, pero siempre yo he sido como RBD, Rebelde”, dijo en entrevista para el programa ‘Yo, José Gabriel’.

Acá, un recuerdo de aquella audición:

3- Danny Daniel: el llamado ‘Chico maravilla de la salsa’ es otra de los grandes exponentes de la música colombiana en el exterior que tuvo un paso por ‘Factor X’.

Reposa en su biografía que en Cartagena, su ciudad natal, audicionaron más de 4.000 personas de las cuales solo fueron seleccionadas dos para ir a Bogotá.

El salsero, intérprete de temas como ‘Vete ya’, ‘Si yo pudiera cambiar’, entre otros temas, llegó a las semifinales del concurso; sin embargo, por decisión del jurado calificador no pudo seguir avanzando en el programa.

No obstante y gracias a esa experiencia, el joven logró muchos contratos con varios productores.

4- ‘Lowe’ León: Luis León, su nombre de pila, es la expareja sentimental de Andrea Valdiri que participó en ‘Factor X’ en 2006 con AM5, un grupo de jóvenes barranquilleros que alcanzaron a llegar a los campos de concentración, pero que después fueron descartados en las siguientes rondas.

Más de una década después, ‘Lowe’ incursionaría con su carrera como solista, que actualmente goza de reconocimiento en países como México.

Acá, un video del recuerdo de su participación en el ‘reality’:

5-Greeicy Rendón: Tenía apenas 14 años cuando participó del ‘reality’ conocido como ‘Factor Xs’, temporada que ganó Camilo Echeverry, con quien compartió en el equipo de José Gaviria.

“Como no gané dije regreso con mi vida normal, con el mismo sueño de ser cantante, de ser actriz, lo veía un poquito imposible porque no soy de una familia de dinero para decir no me van apoyar, pero cuando uno le apasiona tanto algo y todos los días sueñas con eso, la vida te dice tome lo suyo”, dijo hace un tiempo en una entrevista.

Tiempo después, Greeicy Rendón saltaría al plano de la actuación protagonizando ‘chica vampiro’, programa que le abrió las puertas de la fama para posteriormente desarrollar con éxito su carrera como cantante.

Acá, una de las galas de Greeicy Rendón en el ‘Factor X’: