La relación de los artistas, aunque duró solo 3 meses, fue muy sonada en los medios y las redes sociales, pues desde el principio dejaron el descubierto varios momentos que marcaron a la expareja.

Entre esas situaciones, la más controversial y comentada ha sido la paternidad de la bebé de Andrea Valdiri, pues al poco tiempo de haber terminado su relación se conoció que la ‘influencer’ estaba embarazada y a partir de ese instante empezó la lucha entre ambos porque, al parecer, León no quería responder por la bebé que venía en camino.

Pero para Lowe esta versión no es cierta y desde ese momento le ha tocado salir a defender su nombre y actitud.

Durante la entrevista, León también contó que aunque no sabía en dónde ni cuándo iba a ser el nacimiento de su hija, buscó por varios medios conocer el lugar para estar presente, pero le fue imposible.

“Yo no sabía, no me dejaron, no es como dice mucha gente que quise ir porque estaba en un partido de fútbol, como quisieron venderlo por ahí, es que yo sencillamente no sabía”, dijo.