A finales del 2021, Andrea Valdiri y Lowe León sostuvieron uno de los romances más comentados de la farándula nacional. A los pocos meses de haber hecho pública su relación y de haber confirmado que se convertirían en padres, se conoció que habían terminado.

(Vea también: Andrea Valdiri y su ‘capricho ruso’ que puso a sudar a albañiles que remodelan su casa)

¿Lowe León sí es el padre de Adhara, la hija de Andrea Valdiri?

Tras la comentada ruptura de la bailarina con el cantante, surgió una polémica por la paternidad de Adhara. Luis Eduardo, como es su nombre de pila, le exigió a la barranquillera una prueba de ADN y, por lo que se conoció, los resultados salieron hace varios meses, pero hasta el momento, no ha sido revelado públicamente.

Mauricio Cuello, abogado apoderado del artista dijo: “por fin, un juez de la república ordenó, mediante providencia judicial, practicar la prueba de ADN entre mi cliente Lowe León y su pequeña hija. Este trámite judicial apenas está iniciando, muy pronto tendré el gusto de darles la noticia a todos los colombianos que mi cliente estará disfrutando con su pequeña hija”.

Desde hace varias semanas, no se había vuelto a mencionar nada sobre el tema el equipo de abogados de ambas partes decidió mantener en secreto el resultado de la prueba.

Recientemente, Lowe volvió a generar polémica por unas declaraciones que habrían dejado en evidencia la posible confirmación de su paternidad. “Hay temas que no puedo hablar porque está una menor de edad de por medio, pero yo les voy a decir una vaina, me hacen el favor y respetan al papá de… Ya con eso les dije todo, me hacen el favor y me respetan, si no voy y digo allá para que los ajuicien”, dijo.

Enseguida agregó: “si les cuento se ‘algaretea’ esto. Una preciosa, mi reina hermosa, que algún día tendré la fortuna de tenerla a mi lado y cargarla, su papá, aquí la voy a tener conmigo (…) Esto es algo que nunca nadie me lo van a quitar, aunque lo que sea que haya pasado, pero es mejor no opinar porque nadie sabe lo que siento en mi corazón y lo que significan mis hijos para mi vida”, aseguró por medio de sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de rastreando famosos (@rastreandofamosos)

(Lea también: Andrea Valdiri dio curiosa sorpresa a Felipe Saruma: “Gracias por el colágeno que me das”)

Por ahora, no hay una declaración oficial, pero los internautas ya han dejado sus comentarios al respecto. “El papá es Saruma así tenga su ADN punto final”, “O sea que acaba de confirmar que Adhara sí es su hija”, “¿ahora sí es el papá?”, “aún está a tiempo”, “a fin de cuentas es el papá y está a tiempo de enmendar sus errores y de lo que dijo”, “Saruma sí demostró ser su verdadero padre”.