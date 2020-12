green

La actriz de ‘Chichipatos’ confesó que le llegan notificaciones de ‘Google Alerts’ y allí se dio cuenta de que la habitación de servicio de su nueva propiedad causó revuelo en varios medios, y aclaró que ella no fue quien diseñó el lugar.

Lina Tejeiro, quien invirtió una millonada en su nueva propiedad, también comentó que ella no mandó a hacer la habitación de esta forma; es importante mencionar que la propiedad que adquirió la artista no es nueva y se encuentra en un conjunto cerrado, por lo tanto, no está sujeta a reformas estructurales.

Además, la ‘influenciadora’ se refirió a detalles de la habitación, pues tiene claro que cuando la mostró lo hizo de rapidez, la enfocó de lejos y no abrió “completamente la puerta”:

“Cabe una cama, un televisor, tiene clóset y baño privado“, añadió la recordada ‘Catalina’ de ‘La ley del corazón’, quien también aseguró que el espacio no es igual a la habitación principal, pero es digno.

Aquí, las grabaciones de la actriz, que hace algunos días fue criticada por su lencería; las publicaciones fueron replicadas por una cuenta de chismes: