green

Ante los videos, algunos seguidores de la actriz de ‘La ley del corazón’ se mostraron curiosos, aunque hubo otros que le dijeron que la prenda estaba “horrible” y hasta le comentaron en tono de burla que si se había subido “las tangas hasta el cuello”.

“Me lo puse porque a mí me gusta. Si me lo pongo es para mí, no para nadie más“, aclaró Lina Tejeiro, quien le puso la ‘cara de payaso’ a Raúl Gasca en Instagram, y añadió que la prenda es una especie de enterizo que está unido por las cintas.

La también ‘influenciadora’ agregó en las grabaciones que le pareció muy gracioso que las personas opinen “sobre algo en lo que no tienen ningún poder”, pues solo ella puede decidir qué luce y si le gusta o no.

“Antes me ofendía, hoy en día digo: ‘De verdad que la gente está muy loca’. A mí hay caras de muchas personas que no me gustan y yo no les estoy diciendo que vayan y se operen“, ironizó la artista, que el 2 de noviembre hizo sensual destape para sus seguidores.

Lina aprovechó la controversia que generó la prenda para aclarar que no le está dando importancia a los comentarios negativos, porque a ella estos le “importan un culo”, pero quiere que entiendan que no se va a cambiar o a botar su lencería para darle gusto a sus críticos.

“A mí me gusta y ya. Normalicemos que la gente se vista como quiere; es por ellos, no para que uno los vea lindos“, concluyó la actriz de ‘Chichipatos’ en la plataforma.

Aquí, los videos que ya no aparecen en la cuenta de Tejeiro, pero que fueron replicados por un perfil que difunde contenido de famosos: