Fiel a su personalidad, recientemente Lina Tejeiro publicó en su cuenta de Instagram varias fotografías, en las que aparece con el cabello recogido y muy al natural.

Ante la publicación, Raúl Gasca le hizo un post con la nariz de un cerdo. Seguido, la reacción de la actriz fue de molestia; incluso, le sacó en cara el circo de los hermanos Gasca.

Enseguida, Gasca le dijo: “@linatejeiro que agresividad llanerita”.

Y la actriz de ‘La Ley del Corazón’ le volvió a escribir una respuesta más larga y con mucha molestia.

“@Raulgasca No no es agresividad, es que es mi perfil, no tu circo. Aquí no vengas con tus comentarios cínicos si no quieres que te pongan freno”, escribió Lina Tejeiro.