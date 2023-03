RM (Kim Nam-joon, nació en Seúl en 1994), el líder de la banda BTS estuvo en entrevista con Vogue España mientras pasaba 10 días con la gira promocional de su nuevo disco.

‘Indigo’ es el título de su primer álbum de estudio hecho de manera independiente. Un conjunto de 10 canciones en inglés y coreano lanzado el pasado 2 de diciembre, el cual cuenta con varias colaboraciones.

En la entrevista el compositor de BTS se sinceró y habló sin filtro, tanto de su experiencia profesional como de la personal.

“Todavía amo esta industria, me ha dado muchísimas cosas buenas. Los ARMY (nombre que reciben los fans de BTS) en todo el mundo, que nos transmiten verdadero amor. Pero ese amor hay que captarlo, responder ante él, lo que también puede producir estrés. Llevo haciéndolo desde que tenía 20 años, y no sabía […] del mundo. Esa es la parte más complicada. Por eso tengo que decirme: ‘amigo, vuelve al comienzo. Allí donde empezaste, a tu parte más humana, al ‘hip-hop’”, le dijo el cantante a Vogue.

Para RM a la hora de producir, las letras de las canciones, los mensajes o las propias palabras son motivo constante de análisis y se cuestiona sobre ello: “La música es realmente necesaria para el mundo, pero, cuando se trata de mi música, a veces siento que estoy produciendo algo innecesario. Si me muriera esta noche, creo que nada cambiaría. Puede que le importara a algunos durante algún tiempo, pero un granjero o un barrendero son más relevantes para el funcionamiento de la sociedad”, aseguró el cantante en la entrevista.

Parte del trabajo y de la inspiración del artista nacen de analizar y filosofar sobre la vida y lo que pasa en ella. Lo que ha llegado de manera acertada al público y permitió que en septiembre del año pasado fuera una agrupación que ganó fortunas con sus giras.

“Cuando me pregunto por el papel de nuestra generación en términos históricos, cuando observo todas las plataformas y comunidades digitales que hay, me invade una gran confusión. Me pregunto cómo puedo hacer que mi música importe. Aún no he encontrado una respuesta, pero lo sigo intentando para aportar una perspectiva propia ”, comentó RM a la revista de moda.

El medio aprovechó la oportunidad para preguntarle sobre si sentía algún temor respecto a sus ‘fans’ y que al cometer errores o actos que les disgusten al público se fueran en contra de él, a lo que el interprete respondió contundente y sin tapujos.

“Sí, me da miedo. Me da miedo 24 horas al día, 7 días a la semana. Cuando era más joven pretendía dar la imagen de un tipo ‘cool’ al que no le importa nada lo que piense el resto de la gente, pero ya no pienso que eso sea correcto. Me importa la dimensión publicitaria de mi carrera y la influencia que puedo tener en los demás. Me estresa esa presión, sí, pero creo que puedo soportarlo”, contó a Vogue.