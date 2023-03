Según Vogue, es en torno a los 40 años cuando las mujeres consiguen por fin asentarse y se atreven a explorar esas vías en las que se sienten más cómodas, por lo que entran a jugar más con la moda.

Para eso, existen ciertos trucos para saber qué sí y qué no en la moda, independientemente de tendencias o temporadas; y que pueden ayudar todavía más a la hora de encontrar su mejor versión.

(Vea también: 5 tipos de camisas para mujer que siempre salvarán el ‘outfit’ del día.)

Las texturas en la moda después de los 40 años

De acuerdo con la revista, no hay que dudar a la hora de jugar con piezas y texturas que a simple vista no encajan, pero que pueden dar lugar a auténticos estilismos para el recuerdo.

Un vestido satinado puede cobrar nueva vida de la mano de una bufanda XL o un jersey mullido. Madurar también va ligado a anteponer tu bienestar y no hay mejor forma de alcanzarlo que creando un ‘look’ con el que también se pueda sentir 100 % cómoda.

Hay que invertir en piezas especiales

Para los expertos consultados por Vogue, nada habla más de seguridad en una mujer que una prenda con la que se siente especial. Así que es bueno confiar en los básicos, pero tampoco olvidarse de invertir en alguna pieza única que haga destacar.

La ropa ‘oversize’ puede ser uno de los mejores recursos

Jugar con las proporciones es una manera sencilla de elevar un ‘look’. De hecho, un abrigo XXL puede aportar un toque ochentero y sofisticado a los estilismos de oficina. Por eso, en lugar de apostar por el clásico abrigo negro, la revista propone que se incline por comprar uno oversize.

La gama cromática es diferente para cada mujer, seleccione la ropa de acuerdo a la suya

Es importante que escoja el tono con el que se vea y siente que le pertenece, a partir de eso cree el ‘outfit’ en torno a él. Es decir, no monocromáticos sino de estilismos en los que el hilo conductor lo marca el color.

Lee También

Es importante no tener miedo y arriesgarse

Cada mujer tiene el poder de decidir qué sí y qué no. Y si ese sí pasa por una prenda inesperada que levante el atuendo, mejor, pues quien no arriesga no gana.

El ‘animal print‘ es un sí rotundo

Al igual que hay prendas que no pasan de moda, también en materia de estampados existen caballos ganadores inmunes al paso del tiempo. Por ejemplo, el de leopardo, ese estampado que eleva cada pieza que toca. Pasen las temporadas que pasen, el ‘animal print‘ siempre vuelve a nuestras vidas.

Un truco infalible es marcar la cintura

Independientemente de la edad que tenga, siempre para elevar cualquier ‘look’, hay que marcar la cintura. Ya sea con un cinturón o con alguna prenda que la haga notar, esto ayuda a crear una figura más esbelta y elevada.