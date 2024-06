La presentadora Laura Acuña intervino en su cuenta de Instagram para hablar de un tema inusual que no toca en sus redes sociales, se trata de la final del fútbol colombiano que se disputará el primer encuentro este sábado 8 de junio entre el Atlético Bucaramanga vs. Independiente Santa Fe.

Acuña nacida hace 41 años en la ciudad de Bucaramanga, es una hincha más de su equipo del alma y por eso quiso enviarle unas felicitaciones a ‘Los Búcaros’.

Mientras esperaba que su hijo Nicolás saliera de la terapia de fonoaudiología, la bumanguesa en su carro quiso enviar un mensaje a su equipo de fútbol favorito.

“Hay un tema que no hemos tocado y es lo del Atlético Bucaramanga. Estamos en la final y honestamente no sé cómo reaccionar ante esta situación que me llena de felicidad pero nunca habíamos estado en una final”