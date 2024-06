Yesenia Valencia, recordada recientemente por su paso en la telenovela biográfica ‘Rigo’, del Canal RCN, donde protagonizó a Silvia Durango, suegra del ciclista de Urrao, dio a conocer algunos detalles de su vida que eran desconocidos.

En una entrevista con Laura Acuña reveló un dato que llamó la atención de los internautas. Se trata de su vida amorosa, pues cuando tenía 17 años decidió casarse.

Igualmente, contó que se trató de un hombre mucho mayor, pero que lo hizo por conveniencia debido a que la situación económica que vivían no era la mejor

“Eso fue un matrimonio muy arreglado. Él me dijo: ‘Yo te convengo’. Yo le dije: ‘A usted no lo quiero’, pero me dijo que sí. En conclusión, me casé por plata”, dijo la antioqueña.

De hecho, la actriz recordó que su madre lloró ante el anuncio, quien le advirtió que se trataba de alguien mucho mayor y que en diez años esa relación no iba a ser lo mismo.

Efectivamente, la unión no fue como esperaban. A los cuatro años de matrimonio, se separaron, ya que la artista se dio cuenta que había sido un error porque era muy joven y porque la conveniencia no lo era todo.

Este es el momento de la conversación entre Yesenia y la presentadora:

¿Quién es el actual esposo de Yesenia Valencia?

El libretista, director y guionista colombiano Mauricio Navas es el esposo de Yesenia Valencia, con quien lleva una unión de once años, y tienen un estilo particular de convivencia.

La pareja vive en casas diferentes, porque sienten que es la mejor fórmula para que todo fluya correctamente, sin invadir el espacio personal de cada uno. Sin embargo, todos los fines de semana se quedan juntos.

