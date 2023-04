La reconocida actriz estuvo en el programa ‘Día a día’ este lunes 17 de abril, y fue en ese espacio en el que compartió más detalles del caso de estafa, por modalidad de suplantación de identidad, del que fue víctima hace unos días.

Según Yesenia Valencia, cuando fue a sacar una tarjeta de crédito para una de las empresas en la que es representante legal, fue que se enteró de que estaba siendo víctima de estafa, pues en la entidad financiera le dijeron que tenía “cartera castigada”.

“Fui al banco a sacar la tarjeta de crédito y me dicen que tengo cartera castigada y un montón de deudas. Me entregaron una lista como con cinco compañías, como si yo vendiera revistas de catálogo”, dijo la mujer en el programa del Canal Caracol .

Valencia, quien ya expuso el caso de estafa ante las autoridades, indicó que una persona suplantó su identidad para sacar créditos en varias empresas de ventas por catálogo como Avon y Natura.

“Está Avon, Natura… Empresas que no conozco como Human y Carmel. Yo dije: ‘¿Qué es esto?’. No tengo ni idea… Llamé a estas empresas para buscar solución y me piden que mande un derecho de petición, ir a la Fiscalía…”, precisó.