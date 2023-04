A través de sus historias de Instagram, el cantante vallenato Orlando Liñán, en la dinámica de cajita de preguntas, se ‘despachó’ contra un seguidor porque este le pidió $ 10.000.

“Regálame 10 mil pesos, los necesito”, le dijo el internauta. De manera inmediata, el artista le respondió a través de un video: “Hay cosas que yo no supero, y es que la gente cree que la vida se gana fácil. Yo entiendo que hay mucha gente que pasa necesidades, es gente que de verdad la tiene dura, que tiene una enfermedad. Lo que hace la mano izquierda no tiene por qué saberlo la derecha, yo he ayudado a mucha gente, a mí no me sobra la plata pero yo hago obras. ¿10 mil pesos pa’ qué? ¿Para hacer una recarga? ¿Para comprar Internet? O ¿Para llamar al novio?, porque con $ 10 mil pesos no vas a solucionar nada”.

Sin embargo, minutos después, el también empresario y actor escribió un mensaje en Instagram para referirse a ese mismo tema.

“No es la cantidad ni que esté malo pedir… Sé que no soy el primero ni el último al que le escriben a diario perfiles rodeados de fotos en playas, piscinas, fiestas, trago y demás, y que te escriben a decirte que necesitan; o que digan que no tienen ni 10 mil pesos, pero sí tienen un celular con cámara para tomar fotos y subir en todas las redes sociales”.

Agregó: “Hace una semana publiqué un video de una campaña que estoy liderando con la fundación ‘Se Vale Soñar’ para ayudar tratamientos oncológicos para niños, y nadie salió a replicar para apoyar”.