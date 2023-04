Valencia, que reveló los duros momentos que pasó cuando vivía en la Comuna 13 de Medellín, contó en La W que se enteró de la suplantación cuando fue a un banco a sacar una tarjeta de crédito para una de las compañías de la que es representante legal.

A la actriz le negaron el plástico porque estaba con “cartera castigada”, situación que ella no entendió. La entidad bancaria, entonces, le envió los reportes y encontró que varias empresas, entre ellas una famosa de cosméticos, la habían reportado.

“Efectivamente Avon me había castigado porque yo no le había pagado, pero me di cuenta que no solo estaba Avon, sino que estaba en cinco o seis empresas más en las que habían usado mi nombre y mi número de cédula para ser codeudora de personas que trabajan con ventas de catálogo, cosa que yo no hago”, relató la actriz como se escucha en este video:

A la antioqueña le tocó mandar un derecho de petición a cada compañía para saber por qué tenía deudas con ellos y solo una le contestó; no fue Avon, aclaró.

“[La empresa] Me mandó el audio en donde se escucha a una persona que se hace pasar por mí y luego me dicen que debo pasar a la Fiscalía y poner la denuncia y que con eso ellos me retiran para entregarme un paz y salvo, pero resulta que también tengo que contratar un abogado para que me vuelvan a poner el puntaje que yo tenía a nivel crediticio… o sea, el daño que le hacen uno a nivel crediticio es impresionante“, agregó la artista.

Actriz Yesenia Valencia, contra empresas en la que la suplantaron y endeudaron

La interprete de ‘La reina del flow 2’, que también estará en la novela de ‘Rigo’ de RCN, se quejó del proceso débil de verificación de datos que tienen las compañías en las que fue suplantada, pues los inescrupulosos se hicieron pasar pore ella solo con dar el número de su cédula, el nombre y la fecha de nacimiento.

Dieron otros datos errados (como la fecha de expedición del documento, el número de teléfono y la dirección), pero no hubo ninguna confirmación por parte de las empresas.

“Una persona se hace pasar por mí, da mi número de cedula y saca créditos, pero cuando les digo que no soy yo, ahí sí les debo comprobar que no soy yo. Entonces ahí es donde uno se siente desprotegido; quién lo protege a uno en ese tema crediticio, porque además las centrales de riesgo aceptan que la compañía diga que uno es el culpable”, agregó.

Después de esta situación, el hermano de Valencia se puso a averiguar si él también fue suplantado y encontró que sí. Los hermanos pusieron la respectiva denuncia en la Fiscalía.