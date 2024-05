Laura Acuña es una mujer bastante familiar y cercana con sus padres, pero sorprendió cuando compartió un recurrente problema que tiene con su mamá. Acuña no suele ser abierta con su vida personal, por lo que trata constantemente de solo mostrar las cosas buenas.

A su Instagram, subió una foto de su mamá, Yolanda Ayala, quien está sentada en un sofá, mientras estaba con su teléfono en mano. A modo de chiste, Laura Acuña escribió:

“La adolescente de esta casa… No suelta ese aparato, pero vaya uno y llámela”.

Teniendo en cuenta que viven en casas diferentes, Acuña aprovecha cada visita de sus padres para compartir con ellos y reírse con ellos, por lo que la llamó la nueva adolescente de la casa.

La presentadora tiene dos hijos: Helena y Nicolás, fruto de su relación con Rodrigo Kling. A pesar de que no hicieron pública su ruptura, ya es de conocimiento público que no están juntos. Sin embargo, no se conocen los detalles de la separación.

Lo cierto es que 2024 ha sido un año de retos profesionales, pues ella ha estado muy enfocada en su proyecto ‘La sala de Laura Acuña’, aún más porque Cristina Estupiñán se fue.

