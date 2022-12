En el último día de ‘La Prueba’ en ‘La descarga, el templo de la música’, seis integrantes del equipo de Maía dejaron lo mejor de su talento en el Tocadiscos para hacerse un lugar dentro del campamento. Así como fue la primera en cantar al inicio de la nueva fase del ‘reality’ de Caracol, la cantante barranquillera cerró las noches de esta fase con su gran voz.

Hoy cantaron los seis participantes restantes del equipo rosado. La intérprete de ‘Ingenuidad’ ya se había presentado noches atrás, junto a sus otros cinco pupilos, Jair Santrich, Yo Me Llamo Ricardo Arjona, Laura Azul, Anamilé y Sebastián ‘El Tren’, quien fue el primero en quedar en la cuerda floja.

Raymond, del equipo de Maía, quedó en la cuerda floja de ‘La descarga’

En su última noche cantando a dúo con los participantes, la cantante Maía repasó diferentes géneros musicales como vallenato, balada y rock. Oropesa dio inicio al show, e interpretó con su mentora Regresa a mí. El participante emocionó con su historia de vida. “Después de A Otro Nivel caí en depresión, yo vivo en Medellín, estaba en mi casa solo y no tenía aceptación hacia mí como persona, yo me veía al espejo y me veía feo, los estereotipos del artista no son como yo y el punto mas critico de esa depresión fue cuando intenté agredirme”, reveló el concursante.

Después vino María Nelfi, la ganadora de la primera temporada de La Voz Senior, quien cantó con su mentora Rata de dos patas; Raymond Céspedes entonó La vida es un carnaval junto a la barranquillera; César Amaya se presentó con Si tú no estás. Posteriormente, Luisma, ganador de La Voz Kids 2015, subió al escenario, con acordeón en mano, para cantar Te perdoné. El tenor del rock cerró la noche con la canción Open Arms.

Antes de que Maía anunciara su decisión, el presentador Carlos Calero recordó la dinámica de la siguiente fase del concurso. Los dos concursantes de cada equipo que quedaron en la cuerda floja se enfrentarán en el escenario. Cuatro de ellos se irán de la competencia, y los otros cuatro tendrán el último equipo dentro de los campamentos de cada ‘Selección’. Finalmente, la mentora del equipo rosado anunció que Raymond tendría que luchar una vez más por su lugar dentro de la competencia. “Esta es una nueva prueba que tienes, estás en la cuerda floja y tienes que demostrar todo lo que yo vi en ese ensayo, ponte las pilas con tu voz para que Colombia pueda disfrutar de ti en un 100%”, dijo la mentora.