Antes de convivir en los campamentos de La Descarga, el templo de la música; los participantes elegidos por los cuatro mentores, Gusi, Santiago Cruz, Maía y Marbelle, continúan dejando lo mejor de su talento en el escenario para ganarse un cupo en el reality. El programa de Caracol Televisión se encuentra en la etapa de ‘La Prueba’, donde cada mentor cantará a dúo con los integrantes de sus ‘selecciones’.

Hoy fue, nuevamente, el turno de Gusi. En el capítulo, el cantautor interpretó seis canciones y emocionó a sus colegas. Después de su presentación, que fue muy aplaudida, el artista, quien posó junto a su familia para la nueva portada de Revista Vea, escogió cuál de sus participantes quedaría en la cuerda floja.

(Vea también: De monja a cantante: participante de ‘La descarga’ sorprendió con revelación sobre su vida)

View this post on Instagram A post shared by Revista Vea (@larevistavea)

Lee También

Lúi, del equipo de Gusi, quedó en la cuerda floja de ‘La Descarga’

Esta fue la segunda vez que el mentor del equipo azul subió al Tocadiscos para cantar con algunos de los once integrantes de su grupo. Así como lo hizo hace unos días junto a Byordy, Dyaner, Franko, Adry la fantástica y El Puma del vallenato, quien quedó en riesgo; hoy, el cantante de 38 años volvió a compartir su talento con sus otros seis pupilos.

La noche comenzó con Breiner Gaster, con quien interpretó Me dedique a perderte. Con él se identificó por su ‘sueño frustrado’ de no haber sido futbolistas profesionales. “Tenía la idea de ser arquero por mi altura, pero decidí dejarlo como hobby y dedicarme a la música”, contó Gusi. Siguió Mery Bella, quien cantó con su mentor Quiero que te quedes, y homenajeó a la cultura Wayúu con su vestimenta. La presentación de Camilo Martínez ‘los ojos del alma’, quien cantó con su mentor Por ti volaré, emocionó a Maía hasta las lágrimas. Jenny Ramírez se presentó con No me doy por vencido; Mr Steve mostró lo mejor de su tierra, San Andrés y Providencia, con Como tú no hay dos. Y Lúi cerró la noche con la canción Será.

Finalmente, el menor tomó la decisión y reveló que Lúi queda en la cuerda floja y tiene que volver a competir por un lugar en el campamento de La Descarga, el templo de la música. “Vamos para adelante, a romper con toda. Tengo muchos sentimientos encontrados, pero confío que hay un plan y estoy tranquilo”, dijo el participante.