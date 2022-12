‘La descarga’ se estrenó hace unas semanas y a partir de ese momento se ha robado el show en redes. Los televidentes siempre están comentando acerca de los participantes, y precisamente, una concursante no pasó desapercibida luego de contar su curiosa historia de vida.

Se trata de Valeria Quintero, quien hace parte del equipo de Marbelle en la producción. En un reciente episodio las dos se subieron al escenario para cantar una versión de ‘No me queda más’. Pero antes de eso, ambas conversaron acerca del pasado de Valeria.

(Vea también: Dramática historia de concursante ciego de ‘La descarga’: perdió visión por culpa de médicos)

Fue entonces cuando ella reveló que en la pandemia estuvo a punto de convertirse en monja y dejar la música definitivamente.

“Me pasó algo muy fuerte. Estuve unos meses con las hermanas vicentinas y estaba decidida, completamente, a irme. Dije: ‘No más música, no más’. Las hermanas me decían que había que servirle a Dios y que como cantaba… pero yo decía: ‘Si yo estoy acá, no quiero cantar”.

(Vea también: En ‘La Descarga’, Santiago Cruz confesó adicción de la que salió gracias a la música)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)

¿Cómo cambió de opinión Valeria, concursante de ‘La descarga‘?

La intérprete estaba decidida a dejarlo todo, pero fue su papá quien la hizo cambiar de opinión. En ese momento no estaban teniendo una buena relación, pero quiso ayudarla a cumplir su sueño de cantar y eso detuvo sus planes religiosos.

Lee También