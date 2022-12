Momentos antes de la primera presentación que hizo el ‘Puma’ como integrante del equipo del artista colombovenezolano, se mostraron imágenes de lo que fue el encuentro que tuvieron ambos para preparar el ‘show’.

Durante la charla, los dos compartieron experiencias del ámbito musical, así como la historia de sus apellidos, familias y anécdotas de infancia.

En una de las historias, ambos coincidieron en que se consideran viajeros permanentes y Gusi le contó que recientemente había lanzado un álbum con ese nombre, en el que había una canción de Diomedes Díaz que finalmente era la que había escogido para que la interpretaran en la presentación a dúo.

Al escuchar el nombre del difunto artista vallenato, el concursante —que pasó por el ‘reality’ ‘A otro nivel’— no ocultó la admiración que sentía por Díaz y se atrevió a contar la historia de cuando lo conoció en una cárcel.

“Es mi ídolo por naturaleza. De Diomedes tengo un recuerdo muy puntual. Yo tenía un familiar en la cárcel recluido y mi papá me la tenía al rojo con que fuéramos a visitarlo. [Yo le decía] para qué si él ya va a salir, yo espero que salga, cuando en esos días la noticia fue de que se entregaba Diomedes Díaz”, indicó inicialmente el participante.

El ‘Puma’ explicó, sin dar muchos detalles de la fecha en la que ocurrieron los hechos, que una vez escuchó esa información, su opinión cambió y ahí sí se mostró dispuesto a visitar a su familiar en el centro carcelario, con el objetivo de poder ver de cerca al artista, considerado por muchos como el más grande del género vallenato.

“Me acuerdo que lo vi desde la reja en la cárcel y le pegué un grito con todas las fuerzas de mi alma, sentí que quedé como sin aire. Ese señor se paró de donde estaba y me hizo así [cruzó sus brazos y los pegó al pecho]”, agregó en el programa.

Luego, el ‘Puma’ afirmó: “Me las ingenié y entré a donde estaba Diomedes. Cuando yo me acerco, él se para de la silla como si me conociera de toda la vida, me da un abrazo y yo quedo totalmente petrificado”.