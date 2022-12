En una nueva ronda de presentaciones llegó el turno de María Nelfi, la participante de más edad en el concurso, pero antes, su mentora y ella tuvieron un especial momento en el que reflexionaron sobre la vida y, en especial, sobre la importancia que tienen las personas de la tercera edad dentro de la sociedad.

“Yo creo que me siento como un ejemplo de todas las personas mayores, que no somos un mueble viejo, que no somos algo que se hace a un lado por la edad o por las arrugas”, señaló la concursante.