‘To My Love’, de Bomba Estéreo’, fue la canción elegida por la empresaria y su hija mayor para ‘interpretarla’ en la famosa ‘app’ que cada vez toma más fuerza, aunque el divertido video fue compartido en la cuenta de Instagram de la empresaria.

En la grabación, ambas aparecen haciendo la mímica del tema del grupo colombiano; saltan, juntan sus manos para hacer corazones, se ríen, se tiran al piso para elevar sus pies, y a esto le agregan los efectos que tiene la aplicación.

Kim Kardashian le reveló al portal Entertainment Tonight que su hija North, de 6 años, tiene una cuenta privada de TikTok: “Ella junta montones de TikToks y los deja como borrador”, explicó la estrella de ‘Keeping Up With The Kardashians’.

El jocoso baile de Kim y North ya acumula más de 9 millones de reproducciones con tan solo 22 horas desde su publicación.

A continuación, el video publicado por la socialité en Instagram: