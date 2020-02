La pareja de actores que dan vida a Neo y Trinity en la cinta de ciencia ficción aparece rodando una escena en moto, según se puede ver en un par de videos que circulan en redes sociales, desde diferentes ángulos.

Aunque las imágenes son rápidas y aún escasas, en las grabaciones del detrás de escena se aprecia que Carrie-Anne Moss llevará el mismo ‘look’ para su personaje, mientras que Keanu Reeves lucirá más como su papel de John Wick, con el pelo largo.

Keanu Reeves and Carrie-Anne motorclice action in the new matrix 4@abc7newsbayarea @MoviesMatrix @keanuplanet @KeanuReevess_ pic.twitter.com/1kVLevmJdM

— marcos vedovetto (@vedoveto37) February 16, 2020