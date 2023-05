Luego de que la prestigiosa revista de música y estilo publicara el ‘Lineup’ del ‘live action’ de ‘Barbie‘, un nombre del listado salió a relucir más que los demás. La cantante colombiana hará parte del álbum de la exclusiva banda sonora y tanto ella como sus más allegados alardearon la noticia en sus redes sociales.

De acuerdo a las imágenes, la película estará acompañada también por la música de Nicki Minaj, Ava Max, Dominic Fike, Gayle, HAIM, Khalid, Dua Lipa, Lizzo, Ice Spice, Charli XCX e incluso el protagonista de la misma, Ryan Gosling, actor que demostró sus dotes como cantante, bailarín y tecladista en la película ganadora del Oscar ‘La La Land’.

This Barbie has a song coming this week… FRIDAY MIDNIGHT BST 💖@barbiethealbum @barbiethemovie @barbie pic.twitter.com/QqoNV2kNlm

