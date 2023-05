Por su parte, la cuenta oficial de la revista en Instagram dejo ver el detrás de cámaras del día en que se hicieron las tomas y aseguraron haber pasado el mejor tiempo junto a la colombiana. Además, señalaron lo importante que fue para esta edición mostrarla tal cual como ella es, pues así es como ha logrado cosechar todos sus logros.

“Nunca habría imaginado que un periodo tan oscuro de mi vida me transformaría en la persona que soy hoy. La situación me retó a aprender, a apreciar lo que tenía, a encontrar la felicidad dentro de mí misma, no en otra persona […], creo que eso es realmente el alma del álbum y lo que ha hecho que tenga tanto éxito”, aseguró la cantante colombiana para la revista.