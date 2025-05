Karina García, exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia‘, volvió a ser tendencia en redes sociales tras protagonizar un incómodo momento durante una entrevista en la que fue cuestionada sobre su relación con Marcela Reyes y Yina Calderón.

La creadora de contenido y exintegrante del ‘reality’ no ocultó su molestia cuando una periodista, que se presentó como amiga cercana de Marcela, le lanzó una pregunta que claramente no quería responder.

Karina García le pone freno a periodista por pregunta

Todo ocurrió en una reconocida emisora donde varios medios de comunicación aprovecharon para hablar con algunos de los exintegrantes del programa. Karina, quien ha sido una de las figuras más comentadas dentro y fuera de la casa, atendía a varios periodistas cuando una comunicadora le dijo:

“Soy muy amiga de Marcela Reyes y tengo que preguntarte por esto”. Al oír esa introducción, Karina frunció el ceño y respondió de forma cortante: “Siguiente pregunta, por favor”, sin dar mayor explicación.

Sin embargo, lejos de dejar pasar el momento, la periodista insistió: “¿Tú crees que ahora que están fuera de la casa, Marcela Reyes y Yina Calderón podrían llegar a ser amigas?”. Fue ahí cuando Karina, visiblemente incómoda, repitió con firmeza: “Siguiente pregunta”, dejando claro que no tenía ninguna intención de pronunciarse al respecto.

El momento quedó registrado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales. Las imágenes mostraron cómo Karina evitó hacer contacto visual con la periodista e incluso, según varios internautas, “se hizo la que no la vio”, pese a estar frente a ella.

Los comentarios estuvieron divididos. Algunos aplaudieron la postura de Karina, asegurando que hizo bien en no responder a preguntas que podrían meterla en polémicas innecesarias. “Excelente que no mencionara a ese par, como si no existieran”, escribió un usuario en X. Otro comentó: “Está bien no responder, porque cualquier cosa que diga la puede perjudicar. Ya bastante exposición tuvo en el ‘reality’”.

Otros, en cambio, cuestionaron su actitud. “Cero profesional, no tuvo un buen argumento para no responder. Por eso actuó así”, opinó un internauta, mientras otro añadió: “¿Y por qué tendría que obligarse a responder algo que no quiere? Además, ¿amiga de Yina? Después de que la destrozó en televisión nacional…”

Desde que salió del ‘reality’, Karina García ha optado por mantener cierta distancia de los escándalos y ha preferido enfocarse en sus proyectos personales. No obstante, su silencio frente a preguntas relacionadas con sus excompañeras ha sido interpretado por algunos como una indirecta más hacia Marcela Reyes y Yina Calderón, quienes también han sido protagonistas de múltiples controversias tras su paso por el programa.

Lo cierto es que, con esta reacción, Karina dejó claro que no tiene interés en hablar de su vínculo (o falta del mismo) con Marcela y Yina. Karina García ha optado por alejarse de Yina Calderón, principalmente por los comentarios que hizo y la forma en que se comportó durante su paso por La casa de los famosos. En el caso de Marcela Reyes, la tensión aumentó cuando esta aseguró que Karina habría tenido una aventura con su esposo, situación que terminó afectando su relación de pareja.

Por ahora, el video sigue dando de qué hablar y ha provocado una ola de especulaciones sobre el verdadero estado de su relación con las otras figuras del programa. Lo que sí está claro es que, cuando de polémicas se trata, ‘La casa de los famosos’ sigue dando mucho de qué hablar… incluso después de terminada la temporada.

