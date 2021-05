green

Juan Guillermo Cuadrado ha logrado construir una familia con su esposa; los dos han comentado cómo se conocieron, la importancia de sus creencias y más .

¿Quién es la esposa de Juan Guillermo Cuadrado?

Los dos se vieron, por primera vez, en una tienda de una marca patrocinadora: “Yo trabajaba en Adidas. Él fue a recoger unas prendas. Lo saludé, lo atendí y quedó enamorado”, comentó Melissa Botero en una entrevista que publicó Comunidad Cristiana de Fe en 2019.

Pese al interés de Cuadrado, la mujer explicó que no se la dejó fácil: “Él me pidió el número y yo no se lo di”. En la misma conversación, el futbolista de la Juventus confirmó su versión y dijo que él no se rindió y le compartió su contacto: “Yo dejé el balón en la cancha de ella porque no me quiso dar el teléfono, ella fue muy creída, pero eso me gustó”.

Después de que una amiga la animara, Botero decidió llamar a Juan Guillermo Cuadrado, los dos salieron a comer y su vínculo se fortaleció. Con el paso de los años, ambos formalizaron su relación y tuvieron dos hijos: Lucas y Lucía.

Retos de Melissa Botero y cómo le festeja el cumpleaños a Cuadrado

En el mismo diálogo, que publicó Comunidad Cristiana de Fe, Botero afirmó que ser la esposa de un futbolista no es fácil: “De las cosas más duras están el tiempo, la soledad porque, por ejemplo, a nosotros nos toca estar en otro país y ellos no manejan la agenda”.

Por esa razón ella dijo que las fechas especiales se ven afectadas: “Nunca le podemos festejar el cumpleaños el día que es, siempre toca 15 días antes o un día después”.

A pesar de todas las dificultades, ella siempre recuerda por qué se enamoró del extremo derecho: “Yo conocía a muchos futbolistas de la Selección Colombia y jugadores nacionales por mi trabajo, pero vi algo diferente en él: la sencillez, humildad, sonrisa y el trato con la gente”. Adicionalmente, ambos creen en Dios y comparten espacios de lectura y reflexión.

Fotos de la esposa de Juan Guillermo Cuadrado

