2022 será recordado por muchos fanáticos de la farándula por la noticia de que Shakira y Piqué se separaban por una supuesta infidelidad. No se había confirmado nada, hasta que salió una fotografía del exfutbolista agarrado de la mano con una mujer rubia de la que no se conocía públicamente.

El nombre de Clara Chía se conoció en todo el mundo debido a que Jordi Martín, un reconocido paparazzi español, los fotografío en un evento privado. Al parecer, se trataba del matrimonio de un amigo de Piqué.

Los detalles empezaron a salir y cada vez más los fanáticos de la cantante estaban interesados en dar con el paradero de Chía. Se había convertido en una de las mujeres más buscadas durante ese año.

Martín, quien sabía dónde vivía Piqué, empezó a seguirlos para obtener alguna fotografía de los dos. Esto duró un año, pero para 2023, Piqué y Chía demandaron al fotógrafo por acoso.

En primera instancia, se había dicho que no había acoso, pero el 27 de junio de 2024 se determinó que efectivamente las acciones por parte de Martín habían sido excesivas.

Ahora tendrá que cumplir un año en cárcel, deberá pagar una multa de 13 mil euros y no podrá acercarse a la novia del exfutbolista durante año y medio.

En las redes sociales de Jordi Martín, el periodista se pronunció respecto a su condena y comentó:

“La foto que tantas alegrías me dio y que últimamente me está causando algún quebradero de cabeza. Siempre he defendido la libertad de prensa. Esta foto la hice a 400 metros de distancia, escondido en un bosque, sin invadir ninguna propiedad privada, como así se ha dicho recientemente. Confío plenamente en la justicia española“.

