Ya se cumple más de un año en que Shakira y Gerard Piqué terminaron su relación, pero todavía siguen saliendo a la luz diferentes supuestos de lo que ocurrió durante el tiempo en que estuvieron juntos.

En esta oportunidad el fotógrafo, Jordi Martin, que se encuentra en líos legales con Clara Chía y Piqué por temas de acoso y persecución, según ellos, salió a decir que conoció de primera mano supuestas infidelidades del exfutbolista desde tiempo atrás y que el trato que le daba a la intérprete supuestamente, era xenófobo.

“Durante 13 años me he enterado de lo que ha hecho Piqué en las noches, porque Barcelona es una ciudad muy pequeña y tú te enteras de todo. Y Piqué, o sea de verdad, yo creo que solo le ha quedado la alcaldesa, es que Pique ha estado con media Barcelona, y yo pensaba: ‘¿Shakira será consciente o no será?'”, reveló Jordi Martin.