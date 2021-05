Los amores de la famosa colombiana, que ha presentado programas como ‘Bingos felices’, ‘Yo me llamo’, ‘El gordo y la flaca’ y ‘Muy buenos días’, entre otros, han sido muy sonados.

Y aunque su noviazgo con Pipe Bueno fue uno de los más populares, al punto que todavía hay seguidores que sueñan con volverlos a ver juntos, la estrella de la televisión tuvo otros amores reconocidos, como le mostramos a continuación.

La presentadora no habla mucho de este idilio con el ganador de ‘Protagonistas de novela’ 2002, pero en ‘AutoStar Tv’, con Andrés Wilches, lo resumió con esta frase: “Fue una relación linda, pero ya”.

El actor, del que mostramos una foto a continuación, tampoco ha sido de comentar mucho sobre este amor:

El actor, que actualmente está casado con Mónica Fonseca y tiene dos hijos con esta (Joaquín y Josefina), fue pareja de la presentadora cuando ella trabajaba en RCN.

La razón de la ruptura de Raba y Cediel no fue una infidelidad, como muchos lo han dicho. Es más, el mismo Pipe Bueno confirmó, en una charla con ‘Juanpis’ González, que él no le quitó la novia al actor de ‘Distrito salvaje’.

La famosa también se refirió a la razón por la que se dejó con el protagonista de ‘Mi gorda bella’, en ‘Autostar’: “Éramos de dos mundos diferentes. Al final, los dos dijimos como: ‘¡Ey, ¿sabes qué? Gracias por todo. Chao y te cuidas!’”.

Contrario a las resumidas declaraciones que ha dado de sus otros exnovios, cuando le piden hablar del cantante de música popular siempre se extiende en elogios para él, pues asegura que es “una persona maravillosa”.

Eso lo dijo en la mencionada entrevista, donde también destacó su relación de cinco años con el hoy novio de Luisa Fernanda W como “un romance muy bonito”. Allí, la diferencia de edad de alrededor de 10 años (ella era mayor) no fue problema.

El fin de su noviazgo tampoco fue porque él le haya sido infiel a ella, como se llegó a especular. “La distancia nos mató”, confesó Jessica Cediel en la misma declaración, y agregó que para ese entonces ambos estaban muy ocupados laboralmente, ella en Estados Unidos y él en Colombia, donde el intérprete, además, según contó ella con risas, se la pasaba enrumbado:

“A mí todos me caían; actores, directores, productores eran: ‘Jessi vamos a cenar’… y yo: ‘No, tengo novio’. Yo era de Univisión a la casa y de la casa a Univisión, mientras el otro rumbeaba y rumbeaba, hasta que dije: ‘Ya no más; chao, suerte’… Y por eso terminamos. [No hubo infidelidad] de parte mía y de Pipe tampoco… confío en él”.

Su ruptura hizo que la conductora de la televisión tuviera una “tusa muy brava”, aunque le duró poco. “Lloré bastante, bastante. No dormía”, le contó la famosa a Andrés Wilches en este video:

Cabe mencionar que esta relación no empezó tan pronto la presentadora entrevistó al artista en ‘Muy buenos días’, de RCN, sino en un diciembre, semanas después de que ella terminara con Juan Pablo Raba.

Es más, Pipe Bueno le dijo a ‘Juanpis’ que Jessica Cediel lo dejó plantado en la primera cita que pactaron y, luego, cuando se la encontró en un cumpleaños, y le iba a reclamar, ella le presentó al actor.

“[Con la primera cita]yo no quería sino hacer amistad. Pasó algo muy gracioso, no sabía que Jessica tenía pareja, en un principio. Una vez la invité a salir y me dijo que sí. […] Yo me ilusioné, me alisté, y nunca apareció. [Luego, en un cumpleaños], la veo de frente; me voy como a hacerle el reclamo, porque ella me dijo que sí y me quedé esperando, pero cuando la iba a saludar, me dice: ‘Mira, te presento a mi novio’”, recordó el cantante.