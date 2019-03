El listado se hace a propósito de que este mes muchos volvieron a soñar con el regreso de la presentadora y actriz Margarita Rosa de Francisco y el cantante Carlos Vives, por un halago que ella le hizo en Twitter.

Pero ese no es el único caso que sigue sonando, en redes sociales hay muchos seguidores que todavía no superan estas rupturas que aparecen luego de la historia de los dos mencionados famosos colombianos:

1. Margarita Rosa y Carlos Vives

Su historia de amor comenzó cuando protagonizaron la novela ‘Gallito Ramírez’. Se casaron en 1988, en Cali, y su boda católica —que pensaron en cancelar por la cantidad de curiosos que no se la querían perder y por lo que se requirió hasta presencia de la Policía— ha sido una de las más pomposas de la farándula criolla. No obstante, la unión solo duró dos años.

“Es la mejor ex del mundo”, dicen a Margarita Rosa por halago a Carlos Vives https://t.co/Xha5TFF1cv pic.twitter.com/VnJbZxvEf6 — Pulzo (@pulzo) March 7, 2019

2. Jennifer Lopez y Marc Anthony

Por estos días, la cantante anunció su compromiso con el exbeisbolista Alex Rodríguez (que se dice le es infiel) y mientras algunos fans la felicitaban, otros le pedían que volviera con su ex y papá de sus dos hijos, el cantante de ‘No me ames’.

Antes de esa ocasión, los artistas, que tuvieron una relación de alrededor de una década, también habían puesto a soñar a su fanaticada con una reconciliación cuando se dieron un beso en la boca, durante unos premios Grammy.

3. Daniela Ospina y James Rodríguez

Su divorcio, en 2017, fue uno de los más inesperados. El amor del futbolista y la modelo comenzó cuando apenas eran unos jovencitos, duró alrededor de ocho años (seis casados) y de este quedó una hija, Salomé.

Aunque ahora ambos ya tienen parejas, ella sale con el director de videos musicales Harol Jiménez y él está con la modelo Shannon de Lima, muchos de sus seguidores aún les piden que retomen su relación, y más después de que videntes han asegurado que ellos podrían reconciliarse.

4. Angelina Jolie y Brad Pitt

Los actores tuvieron una relación de 14 años (12 de convivencia y dos de casados), que muchos denominaron como ‘Brangelina’. Se enamoraron cuando estaban rodando la película ‘Mr. and Mrs. Smith’, tiempo en el que él aún no se había separado de la actriz Jennifer Aniston.

Angelina y Brad tienen seis hijos juntos, algunos adoptados, y la custodia de ellos ha sido uno de los líos judiciales que han tenido luego de su separación.

5. Jessica Cediel y Pipe Bueno

Confirmaron el fin de su noviazgo de casi cinco años (por culpa de la distancia ya que ella se fue a vivir a Estados Unidos) en agosto de 2014, y desde entonces varios fans se han obsesionado con que vuelvan, tanto que en más de una ocasión han armado historias, aunque al comienzo no veían el romance con buenos ojos por su diferencia de edad (la presentadora era 10 años mayor que el cantante).

Por ejemplo, cuando trabajaron juntos en ‘Yo me llamo’ cualquier coquetería o comentarios de los jurados eran tomados como una señal de que la llama del amor seguía viva. Asimismo, hace unos meses especularon que habían vuelto, por una foto, una camiseta y por una cena romántica. No obstante, no les ha aplicado el dicho de ‘donde hubo fuego, cenizas quedan’ e incluso ella estaría saliendo con un boxeador.

6. Selena Gomez y Justin Bieber

Terminaban y volvían, pero finalmente los cantantes no lograron entenderse. Se dice que él hizo sufrir tanto a la famosa, que la suegra no lo podía ver ni en pintura.

Actualmente, el artista de ‘Sorry’ está casado con la modelo Hailey Baldwin y tiene problemas de depresión; está en tratamiento. Por su parte, Selena está soltera, aunque antes de darse la última oportunidad con Justin estaba saliendo con The Weeknd.

7. Carolina Acevedo y Roberto Cano

La vez más reciente que los seguidores de estos actores, cuyo amor empezó cuando eran pareja en la novela ‘Pobre Pablo’, soñaron con una reconciliación fue a finales de 2018.

Todo se dio por una vieja fotografía que Carolina compartió junto a Roberto con un post en el que decía que ese era un recuerdo “maravilloso”. La pareja estuvo casada dos años, pero ahora cada uno tiene su enamorado.

8. Britney Spears y Justin Timberlake

El idilio de los cantantes, que se conocieron en el Mickey Mouse Club, comenzó a finales de los noventa y duró tres años.

Después, ambos artistas rehicieron sus vidas amorosas de las que hay hijos: Britney tuvo dos junto a Kevin Federline, con quien ya no guarda vínculo amoroso pues está saliendo con el modelo Sam Asghari; y Justin, uno con Jessica Biel, modelo y actriz con la que sigue.

9. Natalia París y Juan Alfonso Baptista

Aunque nunca se confirmó, al parecer, este noviazgo de cinco años se terminó porque ‘el Gato’ le puso los cachos a la modelo.

Según los rumores rosa, la infidelidad del actor se habría dado con la actriz Stephanie Cayo, mientras grababan una novela juntos.

El desnudo de Natalia París que hizo que hasta su ex le dejara un comentario https://t.co/R3eNhPajhW pic.twitter.com/nSNm5U7Hh7 — Pulzo (@pulzo) September 26, 2017

10. Kristen Stewart y Robert Pattinson

Los actores que protagonizaron la saga ‘Crepúsculo’ sostuvieron una larga relación, pero ella le fue infiel.

Tiempo después la artista salió del clóset y, desde entonces, ella ha tenido relaciones con reconocidas modelos, y él con la cantante FKA Twigs.