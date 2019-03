A través de un trino, el exbeisbolista dijo que su ex, Jessica Canseco, también lo estaba obligando a “decir la verdad” sobre este asunto. “Aquí viene la historia más importante sobre ti y Alex Rodriguez. La verdad duele, no te apartes ni te escondas del polígrafo”, añadió.

En otras publicaciones, también en Twitter, Canseco se dirigió a la cantante y a su novio, quienes se comprometieron poco antes de que estallara este escándalo.

A la cantante le dijo lo siguiente:

“Jennifer Lopez, he oído que eres una persona muy buena y siento mucho que estén en medio de esto, pero la verdad debe ser dicha”.

En cuanto a Rodriguez, Canseco lo retó a someterse al polígrafo y le preguntó si era “lo suficientemente hombre” como para darle “la cara”. Asimismo, el exboxeador lo invitó a reunirse con él.

“¿Por qué no me contactas y hablamos de esto cara a cara? Sabes cómo encontrarme”, le expresó Canseco.

Todos estos trinos llegaron luego de que Jessica se pronunciara ante los señalamientos de su ex y dijera que estos no eran ciertos.

Por ahora, ni Jessica, ni Jennifer Lopez y su prometido se han manifestado frente a la amenaza de Canseco de revelar detalles del supuesto amorío.

Estos son todos los trinos que publicó el exboxeador:

Jessica you're calling me a liar you just forced me to defend myself and tell the truth here comes the biggest story ever about Alex Rodriguez and yourself the truth hurts do not turn away or hide from a polygraph — Jose Canseco (@JoseCanseco) March 13, 2019

Jennifer Lopez I hear you're a very good person I am sorry you are caught up in the middle of this but the truth has to be told — Jose Canseco (@JoseCanseco) March 13, 2019

Alex Rodriguez I challenge you to a polygraph are you man enough to face me — Jose Canseco (@JoseCanseco) March 13, 2019

Remember when you told me you were man's man Alex show me now how much of a man you really are face the truth face a polygraph — Jose Canseco (@JoseCanseco) March 13, 2019