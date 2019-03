Pasaron tres días para que la modelo y experta en cosmética se refiriera a los rumores que inició su expareja en la misma red social el domingo pasado: “Esas acusaciones que Jose está haciendo no son verdad. Conozco a Alex desde hace años y no lo he visto hace más de 5 años”, escribió en parte de su mensaje.

“Ciertamente no he dormido con él. Soy amigable con él y con Jennifer. Y en cuanto a Jose, puede seguir jugando con sus amigos aliens”, añadió Jessica, despejando así cualquier duda sobre la fidelidad de Alex con la cantante, con quien se comprometió el fin de semana pasado.

Those false accusations Jose is making are not true!🖐🏻I have known Alex for many years and haven’t even seen him for over 5. I certainly did not sleep with him. I am friendly with both him and Jennifer. As for Jose he can keep playing with his Alien friends😂🤦‍♀️ — jessicacanseco (@jessicacanseco) March 12, 2019

La tardanza de Jessica para desmentir los rumores se debió a que ella estaba alejada de medios y redes, según explicó en otro trino:

“De hecho, ni siquiera me meto en Twitter, tuve que descargar la ‘app’ otra vez y no veo televisión, así que no tenía idea de que esto estaba pasando. La última vez que vi a Alex, él estaba con Torrie y yo llevé a mi novio para cenar. Solo somos amigos, por Dios”.