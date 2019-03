Los trinos los hizo el domingo mientras veía ‘World of Dance’, reality producido por Jennifer Lopez, en el que además la cantante es parte del equipo de jurados.

“Viendo a J.Lo enviándole un mensaje de texto a Alex Rodriguez. Poco sabe ella que él la está engañando con mi exesposa Jessica. Pobre mujer, no tiene idea de quién es él realmente”, fue el primer mensaje que escribió el exjugador de los Oakland Athletics.

Watching World of Dance watching J.Lo text Alex Rodriguez little does she know that he is cheating on her with my ex-wife Jessica poor girl she has no idea who he really is — Jose Canseco (@JoseCanseco) March 11, 2019

Sin embargo, sus acusaciones no pararon ahí y hasta aseguró que hace pocos meses estuvo presente “cuando él la llamó” [a Jessica]. “Deja de ser un pedazo de mierda. Deja de engañar a Jennifer Lopez”, escribió enseguida.

I was there a few months back with her when he called her on her phone — Jose Canseco (@JoseCanseco) March 11, 2019

Alex Rodriguez stop being a piece of shit stop cheating on Jennifer Lopez — Jose Canseco (@JoseCanseco) March 11, 2019

Es tanta la ira que parece producirle a Canseco la supuesta infidelidad de ‘A Rod’, que en otro tuit lo retó a irse a los golpes: “Alex Rodriguez, te desafío a un combate de boxeo o un combate de MMA (artes marciales mixtas) cuando quieras”.

Alex Rodriguez I challenge you to a boxing match or an MMA match anytime you want — Jose Canseco (@JoseCanseco) March 11, 2019

Al final, Jose Canseco incluso publicó su número de teléfono para que Jennifer Lo llame y se atrevió a decir que está dispuesto a pasar por el polígrafo para probar que todo lo que dice es cierto.

A big shout-out to Joseph amoeba and his seven-year-old son who wears my number — Jose Canseco (@JoseCanseco) March 11, 2019

I am willing to take a polygraph to prove that what I'm saying about Alex Rodriguez is 100% accurate — Jose Canseco (@JoseCanseco) March 11, 2019

Por el momento, ni Alex ni Jennifer han dicho nada sobre las delicadas acusaciones y las últimas publicaciones en sus redes solo muestran imágenes de la escapada romántica que están disfrutando en “el paraíso”.