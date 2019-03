“A mí siempre se me olvida esta vaina de #tbt pero este valía mucho la pena, y no porque esté empelota, no, no, no, les cuento que ahí donde me ven pesaba 8 #kilos menos que ahora 😱 Osea, a los que me dicen que soy demasiado #flaca les habría dado el infarto”, escribió la famosa en el post de la toma.

Más adelante, además, la presentadora dio otro motivo personal por el que consideró que fue emotivo desempolvar la imagen.

“Acababa de recibir mi #trasplante de riñón, estaba empezando a aceptar las #cicatrices del #cuerpo y sanando el #alma de un montón de cargas, estaba dichosa, hasta me preguntaron que si me quería pensionar y dije: ‘No faltaba más, ni que no tuviera mi inteligencia intacta, el #talento y las #ganas, vamos es pa’lante’”, expresó.

Por eso, Adriana también envió un mensaje al final de su publicación. “Si alguno pasó hoy un mal día, sepa que se puede con todo lo que se nos atraviese en esta #vida”, manifestó.

Esta fotografía ha generado miles de ‘Me gusta’ y decenas de comentarios elogiando la actitud de la expresentadora de ‘Muy buenos días’ frente a la vida, además de por lo bella y el ‘cuerpazo’ que luce en la instantánea.