Jessica Cediel se confesó con el presentador Juan Diego Alvira en su programa Sin carreta, del Canal 1. La modelo habló de la persona que le fue infiel y recordó ese difícil momento de su vida.

Juan Diego Alvira le preguntó: “¿Quién te pondría los cachos, Jessica?”. A lo que la comunicadora le respondió: “Mi amor, me pasó, y no solamente a mí, le ha pasado a cualquiera, hay gente muy desubicada en la vida”.

El periodista le volvió a preguntar: “¿Quién fue ese miserable? Cediel, quien está en competencia de baile y sufrió accidente, le dijo: “No vale la pena hablar de él, al pasado pisado”.

Además, la expresentadora de ‘La descarga’ mencionó:

“Nunca pude corroborar el tema, pero tenía una sospecha del 90 % y creo que cuando se pierde la confianza en una relación, se pierde el respeto y todo, entonces a raíz se ese suceso, dije, no puedo confiar en este man”.

“Con lo que yo vi, fue suficiente, es lo que puedo decir, Juan. Y obvio, después me pidió perdón y quería volver y le dije: ‘No, gracias por todo y chao que Dios te bendiga y ‘bye'”, dijo Cediel.

Alvira, quien ha hablado sobre su relación con Vicky Dávila, le preguntó a Cediel: “¿Crees que no te ha ido bien en el amor, Jessica?”.

Ella respondió: “No creo que me haya ido mal en el amor. Siempre he estado concentrada en mi carrera, trabajando, y eso, gracias a Dios. Creo que las personas que entran en nuestra vida lo hacen con un propósito, para enseñarnos algo, aunque a veces las cosas no resulten como esperamos”.

La bogotana indicó que Dios la está reservando para la persona que él tenga destinada para ella, y se aferra firmemente a esa promesa.

